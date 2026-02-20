Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO DE ARAGÓN

La quema de Don Zaputero pondrá el cierre al vistoso Carnaval de Épila

Los disfraces animaron el ambiente festivo.

Los disfraces animaron el ambiente festivo. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Épila

Épila volvió a disfrutar de una de sus tradiciones más antiguas, el Carnaval, declarado Fiesta de Interés Turístico de Aragón, con desfiles, murgas y espectáculos para todos los públicos donde la música, el humor y la diversión llenaron las calles.

La concejala Sara Cortés durante el desfile.

La concejala Sara Cortés durante el desfile. / SERVICIO ESPECIAL

La programación comenzó el Jueves Lardero con un pascalles en el que las niñas y niños de la Escuela Infantil Isabel de Aragón y del colegio público Mariano Gaspar fueron los protagonistas.

Los más pequeños se lo pasaron en grande.

Los más pequeños se lo pasaron en grande. / SERVICIO ESPECIAL

Pese a las fuertes rachas de viento, el Sábado de Carnaval, día 14, los vecinos se echaron a la calle y se realizó la gran salida de mascarutas. También hubo tardeo musical, taller de complementos de carnaval, y un homenaje a Isabel Pantoja.

El carnaval volvió a presentarse en la Diputación de Zaragoza.

La música, el humor y la diversión llenaron las calles de Épila. / SERVICIO ESPECIAL

El domingo se celebró uno de los momentos más esperados: el gran desfile de carnaval hasta la sala multiusos en el que cada grupo ofreció su actuación con originales puestas en escena. El lunes por la mañana se desarrolló un espectacular pasacalles con temática circus y, por la tarde, hubo teatro de títeres a cargo de los Titiriteros de Binéfar, y concurso de cutres y horteras en el Bar Vanguard.

La música, el humor y la diversión llenaron las calles de Épila.

El carnaval volvió a presentarse en la Diputación de Zaragoza. / SERVICIO ESPECIAL

Y el martes por la mañana, la plaza de España acogió el carnaval tradicional con la visita del alumnado del CEIP Mariano Gaspar Remiro y, por la tarde, en la Sala Multiusos se realizó el concurso Tu Cara Me Suena, y también el tradicional concurso de murgas.

La programación del Carnaval de Épila se completará el fin de semana del 21 y 22 de febrero para finalizar con la tradicional quema de Don Zaputero.

Las mascarutas, en Zaragoza

Las tradicionales mascarutas del Carnaval de Épila se desplazaron el sábado 7 de febrero a Zaragoza, acompañadas del alcalde Jesús Bazán y la concejala de Festejos, Sara Cortés, para promocionar esta celebración, recientemente declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón. La comitiva sorprendió a todos los que se cruzaban en su camino contagiando alegría y humor.

