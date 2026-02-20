La quema de Don Zaputero pondrá el cierre al vistoso Carnaval de Épila

Épila volvió a disfrutar de una de sus tradiciones más antiguas, el Carnaval, declarado Fiesta de Interés Turístico de Aragón, con desfiles, murgas y espectáculos para todos los públicos donde la música, el humor y la diversión llenaron las calles.

La programación comenzó el Jueves Lardero con un pascalles en el que las niñas y niños de la Escuela Infantil Isabel de Aragón y del colegio público Mariano Gaspar fueron los protagonistas.

Pese a las fuertes rachas de viento, el Sábado de Carnaval, día 14, los vecinos se echaron a la calle y se realizó la gran salida de mascarutas. También hubo tardeo musical, taller de complementos de carnaval, y un homenaje a Isabel Pantoja.

El domingo se celebró uno de los momentos más esperados: el gran desfile de carnaval hasta la sala multiusos en el que cada grupo ofreció su actuación con originales puestas en escena. El lunes por la mañana se desarrolló un espectacular pasacalles con temática circus y, por la tarde, hubo teatro de títeres a cargo de los Titiriteros de Binéfar, y concurso de cutres y horteras en el Bar Vanguard.

Y el martes por la mañana, la plaza de España acogió el carnaval tradicional con la visita del alumnado del CEIP Mariano Gaspar Remiro y, por la tarde, en la Sala Multiusos se realizó el concurso Tu Cara Me Suena, y también el tradicional concurso de murgas.

La programación del Carnaval de Épila se completará el fin de semana del 21 y 22 de febrero para finalizar con la tradicional quema de Don Zaputero.