NUEVA CONCEJALA DE ALPARTIR

Rebeca Brocal toma posesión de su cargo en el consistorio

Brocal asume la responsabilidad tras la dimisión de Larhrib. / SERVICIO ESPECIAL

Brocal asume la responsabilidad tras la dimisión de Larhrib. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Alpartir

Rebeca Brocal tomó posesión como nueva concejala del Ayuntamiento de Alpartir durante la sesión plenaria celebrada el pasado jueves 12 de febrero.

Rebeca ya formó parte del ayuntamiento durante los cuatro años de la legislatura anterior, y regresa ahora con la misma ilusión y ganas de seguir trabajando por su pueblo. A partir de este momento, estará al frente de las concejalías de Educación, Juventud y Medio Ambiente, una responsabilidad que asume con compromiso y entusiasmo.

Su incorporación se produce tras la dimisión de Osama Larhrib. Desde el ayuntamiento le agradecen el trabajo que ha realizado durante el tiempo en el que ha formado parte de la corporación municipal, y desean a Rebeca mucho acierto en esta nueva etapa y el mayor de los éxitos en las responsabilidades que asume.

