La rotonda de la A-220 en La Almunia renueva su decoración

El Ayuntamiento de La Almunia está ejecutando trabajos de mejora en la rotonda situada en la carretera A‑-220, junto a la autovía A-2, y la entrada al municipio por la avenida de Zaragoza.

Las labores consisten en la renovación de la decoración de este espacio, que incorporará motivos elaborados con piedra blanca, y adelfas rojas y blancas, con el objetivo de reproducir de forma ornamental los colores de la bandera de la localidad. Estos trabajos ya se han puesto en marcha y está previsto que finalicen en las próximas semanas.

La intervención complementa la decoración instalada hace algo más de un año, compuesta por un gran melocotón metálico de tonos vivos acompañado por un rótulo luminoso con el nombre de La Almunia. Esta pieza se asienta sobre una estructura que imita una cesta de mimbre, configurando un elemento visual distintivo para quienes pasan o acceden al municipio desde la autovía más importante del cuadrante noreste de la península.

Actuaciones en parques

Además de esta actuación, el área de Parques y Jardines del ayuntamiento tiene programadas nuevas mejoras en distintos espacios públicos del municipio. Entre ellas destaca la renovación del Parque Ramón y Cajal, donde se sustituirán los bancos actuales y se instalarán otros nuevos para aumentar la capacidad y el confort de los usuarios. También está prevista la renovación de las zonas ajardinadas mediante la plantación de vegetación nueva, así como la actualización del parque infantil, que contará con nuevos elementos de juego destinados a mejorar la experiencia y seguridad de los más pequeños.

Con estas intervenciones, el Ayuntamiento de La Almunia continúa avanzando en la puesta en valor de los espacios públicos abiertos, apostando por una imagen renovada, accesible y acorde con la identidad del municipio.