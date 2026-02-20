Santa Cruz baila por San Blas

Los vecinos de Santa Cruz de Grío vivieron con alegría y devoción sus fiestas patronales en honor a San Blas que comenzaron el 30 de enero con el tradicional encendido de la hoguera y el pregón, este año presidido por la Peña del Olivo. Seguidamente tuvo lugar el recorrido de peñas y, para finalizar, la noche macro disco móvil.

Procesión de San Blas en Santa Cruz de Grió. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado 31 dio los buenos días la Charanga Moncayo Band con la diana floreada. Fue el día grande para los más pequeños, empezando por la mañana con la magia y el humor de Sergio Rueda. Por la tarde, hubo concurso de guiñote en el Bar la Plaza, parrillada de chorizos y longanizas acompañados de la Charanga Moncayo Band, y concurso de disfraces para niños y mayores con premios amenizados con la Orquesta Bacanal, que también ofreció la sesión de noche.

Santa Cruz de Grió se adentró en las fiestas, las tradiciones y la cultura de Ecuador. / SERVICIO ESPECIAL

Comenzó la jornada del domingo 1 de febrero con Pasacalles Ecuador, que realizó un recorrido por las calles en el que simbolizó las fiestas, tradiciones y cultura de su país. El pabellón albergó una comida popular que finalizó con gran sorteo de una cesta de productos ibéricos. Por la tarde, se ofreció una revista de variedades, y para merendar, hubo parrillada de morcilla y panceta en la plaza con el calor de la hoguera. Y por la noche, disco móvil en el pabellón. Ya el lunes 2 se realizó el concurso de ranchos, se celebraron las completas de San Blas, y el día finalizó con baile en el pabellón con la discomóvil.

Los vecinos disfrutaron de las fiestas patronales. / SERVICIO ESPECIAL

El martes fue el día grande, San Blas. Comenzó con la Aurora de San Blas, una de las tradiciones más antiguas, cantando al patrón, contando su historia, tras la cual los hermanos encargados de la fiesta invitan a chocolate, café y tortas para compensar el madrugón. Luego se celebró la procesión y la misa baturra, y al finalizar el ayuntamiento y la comisión de fiestas ofrecieron un vino español, presidido por el alcalde, Alfredo Castillo Catalán, miembros de la corporación municipal, Carlos Losilla Gimeno, agente del cuerpo de la Policía Local de Zaragoza, y diferentes autoridades de pueblos vecinos.

El alcalde saludó a los presentes con unas palabras y seguidamente, como ya es tradición, se impuso el pañuelico a los nacidos durante el año en un acto patrocinado por Zarviaqua. Por la tarde, hubo merienda en la plaza, una parrillada al calor de la hoguera, seguida de sesión con la Orquesta Nemesis, que repitió por la noche.

El miércoles 4 se realizó el tradicional Baile del Santo con la charanga Moncayo Band, y la recogida de obsequios y donativos que se rifaron en la plaza con el calor de la hoguera. La imagen es llevada por todo el pueblo, bailando al ritmo de charanga, en un recorrido que aproximadamente tiene una duración de unas cuatro horas. Es costumbre parar en las puertas de los cofrades donde se ofrece todo tipo de dulces, vino y moscatel. Las fiestas terminaron con la gran traca final. Además, el jueves 5, se celebró el día de Santa Águeda, patrona de las mujeres, que despidieron el día con una gran chocolatada.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Grío destaca la gran participación que hubo en todos los actos, y agradece al párroco, autoridades de pueblos vecinos, a los vecinos, amigos y visitantes que han compartido estos días de alegría y diversión, unas fiestas maravillosas que han transcurrieron en un buen ambiente de armonía, colaboración, cooperación y participación entre todos. También agradecen el gran trabajo y la labor de la comisión de fiestas, voluntarios, y operarios de mantenimiento su labor y ayuda desinteresada en estas fiestas, ya que sin ellos no hubiese sido posible. Y a la Cofradía de San Blas por su labor en la organización de los actos religiosos.