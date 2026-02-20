El último podcast cultural de Calatorao bate récords

El programa 12 del Canal Cultura de Calatorao es el podcast más multitudinario hasta la fecha ya que cuenta con todo el equipo completo de fútbol sala de categoría benjamín, y con sus cuatro entrenadores. Los jugadores sin los entrenadores no son nada, pero los entrenadores sin sus jugadores tampoco y aquí está el ejemplo.

El gran equipo que han conseguido hacer los cuatro entrenadores (y padres) es un reflejo del equipo que los pequeños también son. Un proyecto que comenzó en 2021 y que ya ha dado sus frutos consiguiendo ganar la liga el año pasado; y aunque todos se sienten muy orgullosos de ese logro, no pierden de vista que el disfrutar jugando al fútbol es algo primordial.

Esta pequeña y gran familia a la vez, cuentan cómo empezó todo, qué hacen en sus entrenamientos (atentos a lo que nos cuentan del entrenamiento del miércoles), y que el chocolate es un as bajo la manga para ese chute de energía en los partidos pero que, ante los micrófonos, no les ha hecho mucha falta.

Escanea el código QR para escucharlo y no te pierdas el resto de los programas en la página web: https://www.calatorao.es/podcast-canal-cultura/ ye en las redes sociales: @ayuntamientocalatorao y la app. ¡También disponible en Spotify!