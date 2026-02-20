LA COMARCA SE SUMA A LOS ACTOS DEL 8M
Valdejalón sigue«sembrando igualdad»
La Crónica de Valdejalón
La Comarca de Valdejalón no faltará tampoco este año 2026 a la cita del 8M para visibilizar que la igualdad de género es un tema todavía pendiente en las agendas.
Dada la buena acogida recibida en 2025, desde Servicios Sociales se ha divulgado nuevamente un dossier actualizado de actividades, diseñadas y propuestas por diferentes entidades y empresas con experiencia en sensibilización y educación en el ámbito de la igualdad y la convivencia. Los ayuntamientos, en coordinación con las asociaciones de mujeres de cada municipio, han elegido y programado la actividad.
Desde los Servicios Sociales de la Comarca de Valdejalón agradecen a las asociaciones y ayuntamientos la buena acogida de la propuesta y la colaboración. Igualmente agradecen a las entidades o empresas que han proporcionado información acerca de las actividades que ofrecen. Especialmente participarán: Océano Atlántico, RurAlma, Asociación Somos Más, Lü de Lurdes, Asociación las Almenas, Amaltea y Aequalita Consultora.
Animan a toda la ciudadanía de Valdejalón a asistir y participar en las diferentes actividades, todas ellas de un gran nivel creativo y respondiendo de manera óptima a los objetivos de un día tan señalado.
Marcha en Lumpiaque
Una de las actividades más multitudinarias en torno al 8M es la Marcha Valdejalón Por la Igualdad que este año celebrará su sexta edición recorriendo las calles y caminos de Lumpiaque el 8 de marzo.
La marcha, para la que ya se ha abierto el plazo de inscripción, tiene como objetivo que el encuentro sirva para fomentar la igualdad de género, reivindicar los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades, bajo el lema SEM8RANDO IGUALDAD.
La actividad está organizada por los Servicios Sociales de la Comarca de Valdejalón junto con el Ayuntamiento de Lumpiaque, y la colaboración del Instituto Aragonés de la Mujer, y financiada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con cargo a los créditos del Ministerio de Igualdad.
Será el domingo 8 de marzo y la marcha comenzará a las 10.00 desde la plaza del ayuntamiento (plaza Iglesia, 5), y finalizará en el pabellón (C/ Aragón, 23). Consistirá en una ruta de 5 Km, de dificultad baja y apta para cualquier persona.
Pueden participar personas de cualquier edad, aunque los menores de edad deben estar acompañados de un adulto. También se aceptan mascotas, que deberán ir atadas con correa y controladas en todo momento.
Para participar solo hay que inscribirse hasta el martes 3 de marzo, a través del código QR del cartel o el formulario: https://forms.office.com/e/mGEdWgMmAr. Las inscripciones son gratuitas y las 300 primeras tendrán un obsequio el día de la marcha.
MANIFIESTO del 8M
Hoy, 8 de marzo, desde la Comarca de Valdejalón, alzamos la voz para recordar que la igualdad no nace sola: se siembra, se cuida para que germine cada día. La igualdad se cultiva en nuestros pueblos y campos, en las casas, en las escuelas, en los trabajos visibles y en los invisibles. Se cultiva cuando el esfuerzo de las mujeres es reconocido y cuando su trabajo deja de ser silencioso para convertirse en valorado y respetado.
Sin mujeres no hay pueblo. Las mujeres han sostenido y sostienen la vida en nuestra comarca. Han cuidado, han trabajado y han construido comunidad, muchas veces sin reconocimiento ni derechos plenos.
Sin igualdad no hay justicia ni convivencia. Se cultiva con derechos, con oportunidades reales y con servicios públicos que lleguen a todos los rincones del territorio, garantizando la corresponsabilidad, el empleo digno, la educación en igualdad y una vida libre de violencias machistas.
También miramos más allá de nuestras fronteras, uniendo el movimiento local con la solidaridad internacional, donde las mujeres viven bajo la opresión de la guerra con desigualdades extremas, violencia y represión. Sembrar igualdad es un acto de resistencia y defender su derecho a decidir sobre sus vidas, es parte de nuestro compromiso.
No nos queremos tampoco olvidar de las mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año, ni a todas aquellas que han perdido la vida a lo largo de la historia reciente de España, víctimas de la violencia machista. Las recordamos con respeto y con la firme convicción de que ninguna muerte debe quedar en el silencio ni en la indiferencia. Su memoria nos obliga a seguir actuando.
La igualdad no es una meta lejana: es un proceso constante.
Requiere paciencia, compromiso y voluntad colectiva.
Porque cultivar igualdad es apostar por la vida, por el cuidado y por el mañana. Porque juntas, diversas y unidas, hacemos comarca.
Hoy elegimos sembrar. Elegimos cuidar. Elegimos seguir transformando.
La igualdad hay que seM8rarla y no vamos a dejar de hacerlo.
