Los vecinos de Rueda de Jalón plantan un nogal por el Día de los Humedales

Rueda de Jalón celebró el pasado 2 de febrero el Día Mundial de los Humedales, que va asentándose como una actividad fija en las conmemoraciones relevantes relacionadas con la conservación del medioambiente, y en particular del emblemático y muy querido espacio natural Ojos de Pontil.

Asociación Medioambiental Ojos de Pontil. / SERVICIO ESPECIAL

Durante la jornada, se plantó un nogal apadrinado por los quintos de los años 2026, 2001 y 1956, congregando a una gran cantidad de acompañantes y culminando con un concurrido y exquisito vermú en la Herrería.

Noticias relacionadas

Los actos contaron con el patrocinio y la organización indistintamente del Ayuntamiento de Rueda de Jalón y la Asociación Medioambiental Ojos de Pontil.