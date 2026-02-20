Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Los vecinos de Rueda de Jalón plantan un nogal por el Día de los Humedales

Los quintos de 2026, 2001 y 1956 plantaron un nogal.

Los quintos de 2026, 2001 y 1956 plantaron un nogal. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Rueda de Jalón

Rueda de Jalón celebró el pasado 2 de febrero el Día Mundial de los Humedales, que va asentándose como una actividad fija en las conmemoraciones relevantes relacionadas con la conservación del medioambiente, y en particular del emblemático y muy querido espacio natural Ojos de Pontil.

Asociación Medioambiental Ojos de Pontil.

Asociación Medioambiental Ojos de Pontil. / SERVICIO ESPECIAL

Durante la jornada, se plantó un nogal apadrinado por los quintos de los años 2026, 2001 y 1956, congregando a una gran cantidad de acompañantes y culminando con un concurrido y exquisito vermú en la Herrería.

Noticias relacionadas

Los actos contaron con el patrocinio y la organización indistintamente del Ayuntamiento de Rueda de Jalón y la Asociación Medioambiental Ojos de Pontil.

