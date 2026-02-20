CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Los vecinos de Rueda de Jalón plantan un nogal por el Día de los Humedales
La Crónica de Valdejalón
Rueda de Jalón
Rueda de Jalón celebró el pasado 2 de febrero el Día Mundial de los Humedales, que va asentándose como una actividad fija en las conmemoraciones relevantes relacionadas con la conservación del medioambiente, y en particular del emblemático y muy querido espacio natural Ojos de Pontil.
Durante la jornada, se plantó un nogal apadrinado por los quintos de los años 2026, 2001 y 1956, congregando a una gran cantidad de acompañantes y culminando con un concurrido y exquisito vermú en la Herrería.
Los actos contaron con el patrocinio y la organización indistintamente del Ayuntamiento de Rueda de Jalón y la Asociación Medioambiental Ojos de Pontil.
