XLIII SUBIDA A RODANAS DE ÉPILA
Más de 80 atletas desafían a sus piernas
La Crónica de Valdejalón
El Ayuntamiento de Épila organizó el domingo 8 de marzo la XLIII edición de la carrera Subida a Rodanas, prueba deportiva que une la localidad con el santuario y de la que disfrutaron más de 80 atletas.
En categoría general masculina, el podio lo formaron los atletas Adbeslam El Ouahabi como tercer clasificado, Sergio Latorre como segundo clasificado, y Alberto Puyuelo como vencedor de la prueba. En la categoría femenina, las atletas que formaron el podio fueron Paula Jiménez en tercera posición, Greta Guerrero en segunda posición, y Paloma Aznar como vencedora. En categoría local masculina los integrantes del podio fueron Samuel Huerta en tercera posición, segunda posición para Víctor Lapuente, y como campeón Iván Ruiz, y en la femenina en tercera posición Samantha Silva, segunda posición para Rebeca Martínez, y campeona fue María Adiego. El resto de clasificaciones y fotos se pueden consultar en la web www.subidarodanas.com
Al finalizar la carrera, los atletas más jóvenes pudieron realizar las pruebas deportivas que se realizaron en el santuario con más de 30 niños y niñas en las diferentes categorías.
Desde LA CRÓNICA el Ayuntamiento de Épila da las gracias a todos los deportistas que participaron, voluntarios implicados del ÉpilaCorre y Love&Peace, colaboradores Enrique Serrano Quiromasaje y Osteopatía, y Comarca de Valdejalón, y a todas aquellas personas que asistieron de una u otra forma a este evento deportivo.
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