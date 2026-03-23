Más de 80 atletas desafían a sus piernas

El Ayuntamiento de Épila organizó el domingo 8 de marzo la XLIII edición de la carrera Subida a Rodanas, prueba deportiva que une la localidad con el santuario y de la que disfrutaron más de 80 atletas.

Rebeca Martínez, María Adiego y Samantha Silva. / SERVICIO ESPECIAL

En categoría general masculina, el podio lo formaron los atletas Adbeslam El Ouahabi como tercer clasificado, Sergio Latorre como segundo clasificado, y Alberto Puyuelo como vencedor de la prueba. En la categoría femenina, las atletas que formaron el podio fueron Paula Jiménez en tercera posición, Greta Guerrero en segunda posición, y Paloma Aznar como vencedora. En categoría local masculina los integrantes del podio fueron Samuel Huerta en tercera posición, segunda posición para Víctor Lapuente, y como campeón Iván Ruiz, y en la femenina en tercera posición Samantha Silva, segunda posición para Rebeca Martínez, y campeona fue María Adiego. El resto de clasificaciones y fotos se pueden consultar en la web www.subidarodanas.com

Greta Guerrero, Paloma Aznar y Paula Jiménez. / SERVICIO ESPECIAL

Al finalizar la carrera, los atletas más jóvenes pudieron realizar las pruebas deportivas que se realizaron en el santuario con más de 30 niños y niñas en las diferentes categorías.

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Victor Lapuente, Iván Ruiz y Samuel Huerta. / SERVICIO ESPECIAL

Desde LA CRÓNICA el Ayuntamiento de Épila da las gracias a todos los deportistas que participaron, voluntarios implicados del ÉpilaCorre y Love&Peace, colaboradores Enrique Serrano Quiromasaje y Osteopatía, y Comarca de Valdejalón, y a todas aquellas personas que asistieron de una u otra forma a este evento deportivo.