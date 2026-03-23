Alejo Anadón expondrá sus obras en el pabellón

El pabellón municipal de Lumpiaque acogerá a partir del jueves 2 de abril, coincidiendo con Jueves Santo, una nueva exposición de pintura del artista local Alejo Anadón, que mostrará al público una colección con obras inéditas que nunca antes han sido expuestas. La muestra abrirá sus puertas con la inauguración a las 11.00 horas en la que vecinos y visitantes podrán conocer de primera mano las últimas creaciones del artista.

Tras la inauguración, la exposición permanecerá abierta al público jueves, viernes y sábado, en horario de mañana de 11.00 a 13.00 horas, y tarde de 16.00 a 18.00 horas, permitiendo tanto a residentes como a visitantes disfrutar de esta propuesta cultural durante esos días.