Almonacid estrena electrocardiógrafo

El Ayuntamiento de Almonacid sigue dando pasos decisivos en la modernización de los servicios de salud locales con la adquisición de un electrocardiógrafo de última generación MAC 5. Este avanzado equipo permitirá realizar diagnósticos cardíacos rápidos y precisos directamente en el consultorio médico, evitando desplazamientos innecesarios a los hospitales de referencia.

Gracias a su interfaz táctil y tecnología digital, los profesionales sanitarios podrán monitorizar el ritmo cardíaco de los vecinos con una mayor eficiencia técnica.

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Esta inversión se suma a las realizadas recientemente que permitieron adquirir un dermatoscopio de última generación y una camilla hidráulica de altas prestaciones, dos herramientas clave para mejorar el diagnóstico y la comodidad de los pacientes. Todo ello es el mejor ejemplo del compromiso del consistorio por mejorar la calidad de vida en la localidad, en este caso modernizando las infraestructuras sanitarias y facilitando la labor de los profesionales sanitarios.