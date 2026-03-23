ENCUENTRO DE ESCUELAS
Almonastir lleva sus jotas a Villanueva de Gállego
La Crónica de Valdejalón
Almonacid de la Sierra
El grupo de jota Almonastir de Almonacid de la Sierra participó el pasado 14 de marzo en el 5º encuentro de escuelas de Susana Gil y Efrén Romero, en Villanueva de Gállego. En la localidad zaragozana participaron las escuelas de Ejea de los Caballeros, Luna, Asociación Cascabillo de Zaragoza, Utebo, Maella, Paracuellos de la Ribera, Ricla, Muniesa y el Grupo Folklórico Nuestra Señora de Burjadud de Villanueva.
A las 9.00 horas les esperaban los guías de cada pueblo para dirigirse a desayunar y visitar el museo del pintor local Francisco Pradilla. Después tuvo lugar el festival, comida popular para todos los participantes y acompañantes, bingo y tardeo con Dj.
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