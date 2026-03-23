Andrea Izquierdo descubre el mundo de la literatura

La Biblioteca Pública Municipal Antonio Millán de Morata de Jalón acogió un encuentro literario con la autora zaragozana Andrea Izquierdo, conocida en redes sociales como @andreorowling, en una actividad organizada desde la propia biblioteca. La sesión se enmarcó dentro de las propuestas de fomento de la lectura y acercamiento al mundo del libro a la ciudadanía.

Andrea Izquierdo, nacida en Zaragoza en 1995, cuenta con una trayectoria consolidada tanto en el ámbito literario como en el entorno digital, donde inició su actividad en 2014 como una de las primeras booktubers españolas. Con formación en Derecho y Administración de Empresas, completada posteriormente con estudios especializados en edición, ha desarrollado su carrera como escritora y profesional del sector editorial. Desde 2016 ha publicado catorce novelas, principalmente dentro del romance juvenil y la fantasía, y mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con la lectura y la industria del libro.

Durante el encuentro, titulado Mujeres que escriben, leen y protagonizan, se abordó el papel de la mujer en la novela contemporánea, con especial atención al género romántico. La conversación permitió reflexionar sobre la evolución de los personajes femeninos, el papel de las lectoras y escritoras, así como las nuevas perspectivas en la narrativa actual. Asimismo, la autora ofreció una visión detallada del funcionamiento del sector editorial, compartiendo su experiencia en los procesos de escritura, publicación y promoción de una obra literaria.

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La actividad contó con una buena participación de público, que asistió tanto a la charla como al posterior encuentro informal con la autora, en el que se generó un espacio de conversación distendida. La sesión contribuyó a reforzar el papel de la biblioteca como espacio de encuentro cultural y de diálogo en torno a la literatura y la creación contemporánea.