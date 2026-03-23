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ESCUELA INFANTIL DE ÉPILA

La banda comparte con los pequeños su pasión por la música

Durante la jornada se celebraron talleres y un pequeño concierto en la escuela infantil.

Durante la jornada se celebraron talleres y un pequeño concierto en la escuela infantil. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Épila

La Escuela Infantil Isabel de Aragón de Épila vivió el viernes 6 de marzo una jornada muy especial gracias a la colaboración de la Asociación Banda de Música de Épila, que se desplazó hasta el centro para compartir con los más pequeños su pasión por la música.

A lo largo de la mañana, se realizaron distintos talleres adaptados por niveles según las edades del alumnado, acercando a los niños y niñas a los instrumentos, los sonidos y el ritmo de una manera divertida y participativa. Como broche final, se ofreció un pequeño concierto que llenó la escuela de música, ilusión. y sonrisas.

Los niños y niñas disfrutaron muchísimo de esta experiencia, que además de educativa fue muy emocionante para todos.

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Desde el Ayuntamiento de Épila agradecen sinceramente a todas las personas de la Asociación Banda de Música de Épila que dedicaron su tiempo y cariño para hacer posible esta actividad.

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