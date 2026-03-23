KICKBOXING LA MUELA
El Cachorros muestra su talento en Ejea
La Crónica de Valdejalón
La localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros acogió el pasado 14 de marzo el Campeonato de Aragón de Kickboxing en modalidad Tatami Sport (Senior-Master), organizado por la Federación Aragonesa de Kickboxing y Muaythai, en el Polideportivo Municipal.
El Cachorros Boxing Club La Muela estuvo representado por el competidor Pau Valls, que participó en la modalidad de Lightcontact en tatami. El deportista realizó una gran actuación en lo que suponía su debut en competición, demostrando actitud, técnica y un gran nivel sobre el tatami.
Además, esta participación tuvo un significado especial para el club, ya que era la primera vez que Cachorros Boxing Club competía en la categoría senior, un paso importante en el crecimiento deportivo de la entidad.
Gracias a su gran desempeño, Pau Valls consiguió subir al podio logrando la medalla de bronce, un resultado muy meritorio que refleja el trabajo y la dedicación tanto del deportista como del club.
Desde Cachorros Boxing Club felicitan a Pau por su esfuerzo y compromiso, y agradecen a la Federación Aragonesa de Kickboxing y Muaythai, y a la organización del evento por seguir impulsando el desarrollo de este deporte en Aragón.
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