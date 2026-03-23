Calatorao acogerá un torneo escolar de datchball

El Área de Deportes de la Comarca de Valdejalón organiza el miércoles 15 de abril en el pabellón municipal de Calatorao el torneo escolar de datchball, en el que participarán escolares de 4º de Educación Primaria de la mayoría de centros escolares de la Comarca de Valdejalón. Se espera que la participación sea superior a 250 personas distribuidas en 27 equipos.

La jornada se dividirá en dos partes. Habrá una inicial donde se realizará una fase de grupos, y una segunda parte donde se detallará la clasificación final de la jornada deportiva.