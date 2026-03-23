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FESTIVAL TAURINO EN RICLA EL 28 DE MARZO

Un cartel excepcional para colocarse en el mapa nacional

Sánchez Puertos, torero de culto en los años 80, volverá a los ruedos en Ricla.

Sánchez Puertos, torero de culto en los años 80, volverá a los ruedos en Ricla. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Ricla

La plaza de toros Gitanillo de Ricla disfrutará de un nuevo festival taurino el próximo 28 de marzo. Como en años anteriores, el empresario Ignacio Ríos va a colocar a la localidad en el mapa taurino nacional con un cartel excepcional.

El festejo viene marcado por el regreso a los ruedos de Sánchez Puerto, torero de culto en Madrid en los años 80 y figura destacada por su clasicismo y su toreo a la verónica. La tarde la completan Víctor Hernández, Fabio Jiménez, Cristiano Torres y el novillero El Mene.

Los novillos toros que se lidiarán pertenecen a la afamada ganadería Guadalest, ubicada en la dehesa La Zamorana en Toril (Cáceres).

El festejo dará comienzo a las 17.00 horas, y los aficionados que deseen adquirir sus entradas pueden hacerlo en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Ricla. También se venden en Calatorao, en la peña taurina Plata y Oro; en Villarroya de la Sierra, en la peña taurina El Salcedo; en Zaragoza, en la Carnecería Lahoz del Centro Comercial Delicias de la calle Andrés Vicente; en Calatayud, en las oficinas de Dukvi TV; y en Alfaro, en el Ninfeo del Vino y en la administración de loterías Arellano.

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Las taquillas de la plaza se abrirán el mismo día del festejo a las 12.00 horas hasta la hora del comienzo.

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