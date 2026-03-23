AULA DE ADULTOS
Civismo y voluntad para mantener las calles limpias
La Crónica de Valdejalón
Otra vez, el aula de adultos de Ricla ha vuelto a dar una lección de civismo, de responsabilidad y de cariño hacia su pueblo. Otra vez, los voluntarios del curso de Medioambiente han vuelto a salir a las calles y parajes de la localidad para limpiar de residuos, e intentar concienciar que entre todos tenemos que hacer lo posible para que el pueblo esté en las mejores condiciones posibles.
El entorno de la plaza de toros, la margen izquierda del río Jalón y las calles adyacentes fueron los espacios elegidos para estos trabajos, y fueron muchas las bolsas de residuos que quitaron los voluntarios.
Próximamente, los alumnos del aula de adultos se unirán a los alumnos del CEIP Maestro Monreal en una campaña de limpieza y concienciación dentro de las actividades de la semana de la naturaleza.
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