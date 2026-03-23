JORNADA DE CONVIVENCIA
La Cofradía del Nazareno de Almonacid de la Sierra asiste a un encuentro en Cariñena
La Crónica de Valdejalón
Almonacid de la Sierra
El pasado 14 de marzo, en la plaza de toros de Cariñena, la Cofradía de Nuestro Señor Jesucristo Nazareno en el Huerto de los Olivos de Almonacid de la Sierra, participó en la I Exaltación Ciudad de Cariñena del Tambor, Bombo y Carracla.
Junto a ellos concurrieron la Cofradía Tres Cruces de Herrera de los Navarros, la Cofradía de Santo Cristo de Cadrete, la cofradía de la Tercera Orden de La Almunia de Doña Godina, la Cofradía Santo Entierro de Longares y las locales, Oración de Jesús en el Huerto, Jesús Nazareno y Coronación de Espinas de Cariñena. El encuentro finalizó con un ágape para todos los participantes.
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