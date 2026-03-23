La comarca renueva su web y la hace más accesible

La Comarca de Valdejalón ha renovado su web institucional, www.valdejalon.es, para mejorar la experiencia de los usuarios, facilitar el acceso a la información pública y reforzar la comunicación con los vecinos de todos los municipios, de una forma más accesible, organizada, y con un calendario unificado de eventos de toda la comarca.

La nueva web incorpora una reorganización completa de los contenidos por áreas de gestión (Servicios Sociales, Deportes, Turismo, RSU, Cultura, Juventud, Empleo y Otros Servicios), ofreciendo secciones más claras, completas y adaptadas a las necesidades de la ciudadanía. Cada área incluye información actualizada, documentación descargable, trámites, proyectos en curso y noticias.

Calendario de eventos

Como principal novedad, el portal incorpora un calendario compartido de eventos, que centraliza toda la actividad programada en los municipios de Valdejalón. Esta herramienta permitirá consultar de forma unificada la oferta cultural, deportiva y social de la comarca, mejorando la difusión y la participación ciudadana.

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La renovación responde al compromiso de la Comarca de Valdejalón con la modernización tecnológica, la transparencia y la mejora continua de los servicios públicos. En las próximas semanas se seguirán implementando nuevos contenidos y funcionalidades dentro de la web, y también en los perfiles de las redes sociales que posee la institución.