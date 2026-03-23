Comienza un curso de limpieza en edificios

El Centro de Formación y Empleo de Épila inició el pasado 9 de marzo el curso de Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales, una acción formativa que cuenta con 17 personas participantes, lo que ha supuesto un éxito rotundo.

Esta formación, con una duración total de 160 horas, se imparte en horario de mañanas y está dirigida prioritariamente a personas desempleadas, con el objetivo de mejorar su cualificación profesional y favorecer su inserción en el mercado laboral.

Desde el Ayuntamiento de Épila se destaca la gran acogida que ha tenido esta iniciativa, que responde a la demanda de formación práctica orientada al empleo en el municipio y en la comarca. A través de este tipo de programas se pretende dotar a las personas participantes de competencias profesionales que faciliten su acceso a oportunidades laborales reales en un sector con demanda de profesionales cualificados.

Esta acción formativa se desarrolla en el marco de la apuesta municipal por impulsar la formación para el empleo, reforzando las oportunidades de capacitación y mejora profesional para la ciudadanía.

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Con este nuevo curso, el Centro de Formación y Empleo de Épila continúa consolidándose como un referente en la oferta formativa del municipio, promoviendo iniciativas que contribuyen al desarrollo social y laboral del territorio.