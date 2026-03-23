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UN AUMENTO EN EL PRESUPUESTO

El consistorio invierte su superávit del 2025

El presupuesto para este año ha aumentado más de 3 millones.

El presupuesto para este año ha aumentado más de 3 millones. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

La Muela

El Ayuntamiento de La Muela aprobó la liquidación del presupuesto del ejercicio 2025 con unos Derechos Reconocidos Netos (ingresos) de 14.077.242 euros, y unas Obligaciones Reconocidas Netas (gastos) de 11.647.007 euros, dando un resultado presupuestario de +2.430.234 euros, y un Remanente de Tesorería para Gastos Generales de +18.440.930 euros para poder realizar inversiones.

El consistorio muelano ha realizado la incorporación de remanentes de crédito del año pasado al presupuesto de 2026 por una cuantía de 3.166.922 euros, para poder acometer, entre otras actuaciones, la instalación del grupo de presión de agua en la red de distribución de agua potable en el núcleo urbano, la renovación del césped del campo de fútbol o la construcción de las nuevas pistas de pádel.

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