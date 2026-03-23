UN AUMENTO EN EL PRESUPUESTO
El consistorio invierte su superávit del 2025
La Crónica de Valdejalón
El Ayuntamiento de La Muela aprobó la liquidación del presupuesto del ejercicio 2025 con unos Derechos Reconocidos Netos (ingresos) de 14.077.242 euros, y unas Obligaciones Reconocidas Netas (gastos) de 11.647.007 euros, dando un resultado presupuestario de +2.430.234 euros, y un Remanente de Tesorería para Gastos Generales de +18.440.930 euros para poder realizar inversiones.
El consistorio muelano ha realizado la incorporación de remanentes de crédito del año pasado al presupuesto de 2026 por una cuantía de 3.166.922 euros, para poder acometer, entre otras actuaciones, la instalación del grupo de presión de agua en la red de distribución de agua potable en el núcleo urbano, la renovación del césped del campo de fútbol o la construcción de las nuevas pistas de pádel.
- El hombre que asesinó a su expareja en Zaragoza era un experto tirador que regentaba un negocio de juegos de acción en realidad virtual
- Dani Gómez, jugador del Real Zaragoza: 'Vamos a pedir explicaciones, creo que la falta es muy clara
- Asesinato machista en Las Fuentes, Zaragoza: 'Silvia era una mujer fuerte. Me da mucha rabia
- Una amiga de Silvia, la mujer asesinada en Zaragoza, detalla que nunca pensó en denunciar a su asesino: “Es mejor tener a la fiera calmada”
- Aprobada la devolución del antiguo ICA: estos son los barrios de Zaragoza que se beneficiarán
- La crónica del Casademont Zaragoza- San Pablo Burgos: el Mesías Isaiah Washington (108-98)
- Un hombre asesina a tiros a su expareja en Zaragoza y se suicida de un disparo
- La crónica del Deportivo-Real Zaragoza. Injusto y severo castigo en Riazor