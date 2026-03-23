TRABAJOS DE MEJORA EN BARDALLUR
El consistorio repara el tejado del pabellón
La Crónica de Valdejalón
Bardallur
El Ayuntamiento de Bardallur ha actuado en el tejado del pabellón municipal que estaba muy deteriorado y en el que desde hace un par de años se habían detectado goteras. Para solucionarlo, se le ha dado una capa de poliuretano y después imprimación. Además, se han arreglado las placas de insonorización del techo que estaban rotas y caídas.
El consistorio también realizó a primeros de marzo el mantenimiento de las zonas verdes de las piscinas municipales. Ambas actuaciones se han acometido con medios propios.
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