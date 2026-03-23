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TRABAJOS DE MEJORA EN BARDALLUR

El consistorio repara el tejado del pabellón

Se han arreglado las placas del techo.

Se han arreglado las placas del techo. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Bardallur

El Ayuntamiento de Bardallur ha actuado en el tejado del pabellón municipal que estaba muy deteriorado y en el que desde hace un par de años se habían detectado goteras. Para solucionarlo, se le ha dado una capa de poliuretano y después imprimación. Además, se han arreglado las placas de insonorización del techo que estaban rotas y caídas.

Labores de acondicionamiento en piscinas. | SERVICIO ESPECIAL

Labores de acondicionamiento en piscinas. / SERVICIO ESPECIAL

El consistorio también realizó a primeros de marzo el mantenimiento de las zonas verdes de las piscinas municipales. Ambas actuaciones se han acometido con medios propios.

Obras en el tejado. | SERVICIO ESPECIAL

Obras en el tejado. / SERVICIO ESPECIAL

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