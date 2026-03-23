El consistorio repara el tejado del pabellón

El Ayuntamiento de Bardallur ha actuado en el tejado del pabellón municipal que estaba muy deteriorado y en el que desde hace un par de años se habían detectado goteras. Para solucionarlo, se le ha dado una capa de poliuretano y después imprimación. Además, se han arreglado las placas de insonorización del techo que estaban rotas y caídas.

Labores de acondicionamiento en piscinas. / SERVICIO ESPECIAL

El consistorio también realizó a primeros de marzo el mantenimiento de las zonas verdes de las piscinas municipales. Ambas actuaciones se han acometido con medios propios.