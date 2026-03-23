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CERTAMEN ‘CONSUMIR EN IGUALDAD’ EN ÉPILA

Dahbla Amoura, primer premio con el relato ‘Total a pagar’

Dahbla Amoura, de 1º de Bachillerato del IES Rodanas, ganó con el relato ‘Total a pagar’.

Dahbla Amoura, de 1º de Bachillerato del IES Rodanas, ganó con el relato ‘Total a pagar’. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Épila

La directora general de Protección de Consumidor y Usuarios del Gobierno de Aragón, Inma de Francisco, ha entregado en Épila el primer premio del Certamen de Relatos Consumir en igualdad de la categoría de Bachillerato y Formación Profesional, que ha obtenido Dahbla Amoura, de 1º de Bachillerato del IES Rodanas, por el relato Total a pagar.

Inma de Francisco y el alcalde de Épila, Jesús Bazán, en el IES Rodanas.

Inma de Francisco y el alcalde de Épila, Jesús Bazán, en el IES Rodanas. / SERVICIO ESPECIAL

El segundo premio ha sido para Patricia Alexandra Tenasie Clamba, de 2º de Bachillerato del IES Lucas Mallada de Huesca, por La vida detrás de las etiquetas. El próximo viernes 27, recibirá el galardón en su propio centro.

Los dos primeros premios en la categoría de ESO han recaído en dos alumnas de 3º de ESO del centro San José de Calasanz de Barbastro: Daniela Lobico Alcubierre, por su relato Una chica más, y Natalia Ibáñez Monfort, por ¿Diferentes?.

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Un total de 111 redacciones de todo Aragón se han presentado a este certamen, organizado por el Gobierno de Aragón, con la colaboración de Disminuidos Físicos de Aragón (DFA) y el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ). Los premios han consistido en un diploma acreditativo y diversos regalos, como una mochila, botella, auriculares inalámbricos, un pen drive, una novela o un disco duro portátil.

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