CENTRO CÍVICO DE MORATA DE JALÓN
Diversión y cultura para los más pequeños
La Crónica de Valdejalón
El Centro Cívico de Morata de Jalón acogió una nueva sesión de La tarde de los peques, una iniciativa cultural impulsada por el ayuntamiento que, mes a mes, propone actividades y talleres dirigidos al público infantil con el objetivo de fomentar su participación y dinamizar la vida cultural del municipio.
En esta ocasión, la sesión estuvo dedicada a la poesía, en relación con la cercanía del Día Mundial de la Poesía (21 de marzo). Los niños y niñas se convirtieron en pequeños poetas, creando sus propios versos y experimentando con las palabras de una forma libre y creativa.
Como broche final, los niños y niñas elaboraron un poema conjunto que fue leído en voz alta, en un ambiente cercano y participativo, acompañado de aplausos y sonrisas. La actividad volvió a reunir a numerosos participantes y reflejó el interés de los más pequeños por propuestas culturales que combinan aprendizaje, creatividad y diversión.
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