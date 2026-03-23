Emoción y valentía sobre el ring en La Muela

El Auditorio de La Muela vivió una tarde llena de emoción, deporte y gran ambiente con la celebración de la velada de boxeo organizada por el Cachorros Boxing Club, que reunió a aficionados, familiares y amantes del boxeo en una jornada que dejó combates intensos y un gran nivel sobre el ring.

La velada contó con 15 combates amateur, de los cuales ocho tuvieron representación del club local, demostrando el crecimiento y el buen trabajo que se está realizando en la escuela de boxeo de La Muela.

Uno de los momentos más destacados de la tarde fue el debut de Yago Rivera, que se alzó con la victoria en su primer combate mostrando seguridad, determinación y un boxeo muy prometedor. También debutó Neftalí Millán, que firmó una gran victoria en su estreno, dejando muy buenas sensaciones y apuntando maneras de cara al futuro.

Otro de los combates que levantó aplausos fue el de Guillermo Lobera, que ofreció una auténtica lección de buen boxeo, controlando el combate y llevándose una merecida victoria gracias a su técnica y lectura del ring.

La velada siguió subiendo de intensidad con Daniel Peón, que consiguió una gran victoria por decisión unánime en un combate explosivo, uno de los momentos más vibrantes de la noche y que puso al público en pie.

No todos los combates cayeron del lado local, pero el nivel fue igualmente alto. Odai Abdulrahman protagonizó un combate muy disputado que no tuvo un resultado nada claro, dejando la sensación de que pudo decantarse para cualquiera de los dos púgiles.

También muy igualado fue el enfrentamiento de Martín Merlano, que libró una pelea muy competida, demostrando carácter y entrega sobre el ring.

Por su parte, Stiven no pudo hacerse con la victoria, pero ofreció un gran espectáculo, mostrando valentía y actitud en todo momento. Algo similar ocurrió con Diego Lefter, que disputaba su segundo combate y, aunque no pudo ganar, realizó una gran pelea y dejó muy buenas sensaciones.

La organización quiso agradecer especialmente a Borja Gorricho, impulsor de esta velada, por el enorme trabajo realizado para sacar adelante un evento que volvió a demostrar que el boxeo tiene una gran afición en La Muela.

Asimismo, desde el club se quiso destacar el apoyo del Ayuntamiento de La Muela, cuya colaboración resulta fundamental para que este tipo de eventos deportivos puedan celebrarse.

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La velada de boxeo concluyó con un gran éxito de participación y ambiente, consolidando a La Muela como un punto de referencia para el boxeo amateur en Aragón y dejando claro que el trabajo del Cachorros Boxing Club continúa creciendo y dando grandes frutos sobre el ring.