El encierro del alcalde de Épila: un privilegio único que se remonta a 1663

La localidad de Épila conserva una de las tradiciones más singulares de la Semana Santa en España: el conocido encierro del alcalde, un privilegio histórico concedido por la Iglesia a la autoridad civil que se remonta al año 1663.

Esta tradición se remonta al siglo XVII / SERVICIO ESPECIAL

Esta tradición, que sigue celebrándose cada Jueves Santo, tiene su origen en un hecho histórico ocurrido en el siglo XVII. En aquella época, cuando aún no existían las figuras municipales actuales de alcalde y concejales, y la representación civil recaía en el juez o justicia, llegó a la localidad un visitador de la diócesis de Archidiócesis de Zaragoza.

Según recoge la tradición local, el visitador eclesiástico quedó muy satisfecho con el estado de conservación, el cuidado y la administración de las propiedades de la Iglesia en la localidad. Como reconocimiento a esa implicación de los vecinos en la protección del patrimonio eclesiástico, decidió concederles un privilegio excepcional.

Ese privilegio consistía en confiar a la autoridad civil del municipio, representante de los vecinos, una de las responsabilidades más importantes que normalmente recaía en los sacerdotes: la custodia de la llave del sagrario durante las horas centrales de la Pasión.

Con el paso del tiempo, cuando se estableció la organización municipal moderna, esta responsabilidad pasó a recaer en la figura del alcalde.

La ceremonia del Jueves Santo

El rito comienza tras la misa de Jueves Santo, en la que también participan miembros de la Cofradía del Santo Entierro junto a autoridades y fieles.

Durante la celebración, el sacerdote del municipio consagra más formas sagradas de lo habitual, ya que el día siguiente, Viernes Santo, no se celebra misa y no se pueden consagrar nuevas hostias. Estas formas se trasladan en procesión, que se realiza bajo palio dentro del templo, y se depositan en el sagrario.

Seguidamente tiene lugar el acto central del ritual: el sacerdote coloca la llave del sagrario alrededor del cuello del alcalde, mientras este permanece de rodillas ante el altar. A su alrededor se sitúan concejales, autoridades y cofrades, con velas encendidas, participando en silencio en el momento en que la Iglesia cede simbólicamente la responsabilidad de custodiar el sagrario.

El encierro y la custodia

Tras la ceremonia, el alcalde es acompañado por miembros de la corporación municipal, cofrades, sacerdotes y vecinos, en un recorrido hasta su domicilio. Allí permanecerá simbólicamente «encerrado» hasta la mañana siguiente, conservando la llave del sagrario.

Es tradición que el alcalde invite en su casa a quienes lo acompañan, familiares, amigos y vecinos, en un gesto de hospitalidad que refuerza el carácter de la celebración.

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El Viernes Santo

En la mañana del Viernes Santo, miembros de las cofradías y de la corporación municipal acuden al domicilio del alcalde para acompañarlo a visitar los monumentos y templos del municipio. Posteriormente regresa a su casa hasta la tarde, cuando es acompañado de nuevo hasta la Iglesia de Santa María la Mayor de Épila. Allí devuelve la llave del sagrario, momento que marca el final de la custodia y el inicio de los actos procesionales correspondientes a este día.