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CLUB DE LECTURA LETRAS DEL GRÍO

Un encuentro para compartir opiniones

La sesión se dedicó a la novela ‘Romance de ciego’.

La sesión se dedicó a la novela ‘Romance de ciego’. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Santa Cruz de Grío

El Club de Lectura Letras del Grío de Santa Cruz de Grío celebró el sábado 7 de marzo un encuentro dedicado a la novela Romance de ciego de Ángeles de Irisarri. La sesión reunió a los participantes en una tarde de análisis y debate literario en torno a esta obra marcada por secretos familiares, destinos cruzados y desigualdades sociales.

Durante el encuentro, los asistentes destacaron cómo la autora refleja la influencia del origen social en la vida de los personajes, y cómo los secretos del pasado condicionan el presente. También se comentó el titulo de la obra, que algunos interpretaron como una metáfora de la narración: una historia que se revela poco a poco, al estilo de los antiguos romances cantados por ciegos.

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La sesión concluyó con una valoración muy positiva de la novela y con la satisfacción de compartir una tarde de lectura y reflexión. El Club de Lectura Letras del Grío continúa así su labor de promover la literatura y el intercambio de ideas entre los lectores.

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