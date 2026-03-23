ACUERDO INTERINSTITUCIONAL
Épila impulsa una red de protección a la infancia
La Crónica de Valdejalón
El Ayuntamiento de Épila acogió la firma del acuerdo interinstitucional para la creación de la Red de Protección a la Infancia y Adolescencia de Épila, una iniciativa impulsada en el marco del Plan de Infancia municipal con el objetivo de reforzar la coordinación entre los diferentes agentes implicados en la protección y bienestar de niños, niñas y adolescentes del municipio.
En esta primera reunión técnica participaron representantes de distintos ámbitos vinculados a la infancia: centros educativos, servicios sanitarios, servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad, y administración local.
Durante la sesión, se realizó una primera puesta en común sobre la situación actual de la infancia y adolescencia en Épila mediante un análisis DAFO, identificando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas presentes en el municipio. Además, se abrió un espacio de trabajo participativo para recoger propuestas y avanzar en la definición de futuras líneas de actuación.
La firma del acuerdo supone el inicio formal de esta red de trabajo, que nace con vocación preventiva y de coordinación permanente entre instituciones, y que contará con una comisión de seguimiento encargada de impulsar acciones, promover la sensibilización y evaluar el impacto de las actuaciones desarrolladas.
Con esta iniciativa, Épila refuerza su compromiso con una atención integral a la infancia y adolescencia, apostando por el trabajo conjunto y la cooperación como herramienta clave para la prevención y la protección.
- El hombre que asesinó a su expareja en Zaragoza era un experto tirador que regentaba un negocio de juegos de acción en realidad virtual
- Dani Gómez, jugador del Real Zaragoza: 'Vamos a pedir explicaciones, creo que la falta es muy clara
- Asesinato machista en Las Fuentes, Zaragoza: 'Silvia era una mujer fuerte. Me da mucha rabia
- Una amiga de Silvia, la mujer asesinada en Zaragoza, detalla que nunca pensó en denunciar a su asesino: “Es mejor tener a la fiera calmada”
- Aprobada la devolución del antiguo ICA: estos son los barrios de Zaragoza que se beneficiarán
- La crónica del Casademont Zaragoza- San Pablo Burgos: el Mesías Isaiah Washington (108-98)
- Un hombre asesina a tiros a su expareja en Zaragoza y se suicida de un disparo
- La crónica del Deportivo-Real Zaragoza. Injusto y severo castigo en Riazor