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SUBVENCIÓN PARA LAS PISCINAS

Épila renovará el mobiliario del restaurante

La ayuda total para esta actuación asciende a 14.767 euros.

La ayuda total para esta actuación asciende a 14.767 euros. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Épila

El Ayuntamiento de Épila ha sido beneficiario de una subvención dentro de la convocatoria de ayudas Leader 2025 gestionada por el grupo de acción local Fedivalca.

La ayuda concedida asciende a un total de 14.767,99 euros, y se destinará a la renovación del mobiliario del restaurante ubicado en el complejo de las piscinas municipales de Épila. Esta actuación permitirá mejorar las instalaciones y ofrecer un mejor servicio tanto a los vecinos como a los visitantes que hacen uso de este espacio durante todo el año.

Desde el ayuntamiento se valora muy positivamente esta concesión, ya que contribuye a la mejora de infraestructuras locales y al impulso de la actividad económica y turística del municipio. Asimismo, se destaca la importancia de las ayudas Leader como herramienta clave para el desarrollo rural y la dinamización de los territorios.

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Con esta nueva inversión, el Ayuntamiento de Épila continúa con su apuesta por la mejora de los servicios públicos y la calidad de las instalaciones municipales, reforzando su compromiso con el bienestar de la ciudadanía.

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