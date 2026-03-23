SUBVENCIÓN PARA LAS PISCINAS
Épila renovará el mobiliario del restaurante
La Crónica de Valdejalón
El Ayuntamiento de Épila ha sido beneficiario de una subvención dentro de la convocatoria de ayudas Leader 2025 gestionada por el grupo de acción local Fedivalca.
La ayuda concedida asciende a un total de 14.767,99 euros, y se destinará a la renovación del mobiliario del restaurante ubicado en el complejo de las piscinas municipales de Épila. Esta actuación permitirá mejorar las instalaciones y ofrecer un mejor servicio tanto a los vecinos como a los visitantes que hacen uso de este espacio durante todo el año.
Desde el ayuntamiento se valora muy positivamente esta concesión, ya que contribuye a la mejora de infraestructuras locales y al impulso de la actividad económica y turística del municipio. Asimismo, se destaca la importancia de las ayudas Leader como herramienta clave para el desarrollo rural y la dinamización de los territorios.
Con esta nueva inversión, el Ayuntamiento de Épila continúa con su apuesta por la mejora de los servicios públicos y la calidad de las instalaciones municipales, reforzando su compromiso con el bienestar de la ciudadanía.
- El hombre que asesinó a su expareja en Zaragoza era un experto tirador que regentaba un negocio de juegos de acción en realidad virtual
- Dani Gómez, jugador del Real Zaragoza: 'Vamos a pedir explicaciones, creo que la falta es muy clara
- Asesinato machista en Las Fuentes, Zaragoza: 'Silvia era una mujer fuerte. Me da mucha rabia
- Una amiga de Silvia, la mujer asesinada en Zaragoza, detalla que nunca pensó en denunciar a su asesino: “Es mejor tener a la fiera calmada”
- Aprobada la devolución del antiguo ICA: estos son los barrios de Zaragoza que se beneficiarán
- La crónica del Casademont Zaragoza- San Pablo Burgos: el Mesías Isaiah Washington (108-98)
- Un hombre asesina a tiros a su expareja en Zaragoza y se suicida de un disparo
- La crónica del Deportivo-Real Zaragoza. Injusto y severo castigo en Riazor