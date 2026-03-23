Eurofirms Group, multinacional española líder en gestión del talento

Eurofirms Group, primera multinacional española de gestión del talento, abrió su oficina en La Almunia de Doña Godina hace 11 años y desde entonces acompaña a empresas y profesionales de Valdejalón en sus necesidades de búsqueda de talento. Para conocer con más detalle cómo trabajan y cuál es su papel en el desarrollo laboral del territorio, hablamos con Noelia Lardiés, Regional Leader, y Sara Gracia, Office Leader de la delegación.

Antes de nada, cuéntenos sobre Eurofirms. Este año celebran su 35º aniversario como la primera multinacional española de gestión de talento, con presencia internacional y una amplia red de oficinas. ¿Cómo se define hoy la compañía y qué servicios ofrece al mercado?

En Eurofirms Group cumplimos 35 años celebrando que somos la primera multinacional española de gestión de talento. Tenemos en nuestro equipo 1.700 profesionales en 7 países y una red de 160 oficinas, ofrecemos soluciones globales de gestión de talento, entre ellos trabajo temporal, selección de personal externalización de servicios, headhunting, formación y servicios de prevención y salud laboral para empresas.

Además, disponemos de un portal de trabajo online y una fundación que trabaja para inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral.

La palabra Eurofirms en su logotipo siempre aparece acompañada de ‘People first’. ¿Qué significa este lema?

People first es nuestra cultura de empresa. Esta cultura es nuestra guía, nuestra manera de entender la sociedad y nuestra manera de actuar, poniendo siempre a las personas en el centro de cada decisión. Se trata de un modelo empresarial propio que pone a las personas y a su bienestar en primer lugar para lograr mejores resultados es lo que nos ha consolidado como un referente de calidad en el sector.

Referentes en la comarca de Valdejalón

Después de once años en La Almunia, ¿cómo se ha consolidado la oficina como un referente en la comarca y qué papel juega esta cultura en su día a día?

Nuestra cultura People first nos diferencia. Sabemos que buscar empleo o reforzar un equipo es un momento clave y es por este motivo que, desde el primer contacto, estamos cerca tanto de la empresa como del candidato. Dedicamos tiempo a entender las necesidades de cada empresa y, del mismo modo, invertimos tiempo a conocer las motivaciones, las expectativas y valores de cada persona para garantizar un encaje cultural entre el candidato y la empresa.

Además, somos una empresa que llevamos la innovación en nuestro ADN y en los procesos de selección es clave para atraer mejor talento y agilizar las decisiones. Esto nos permite automatizar tareas repetitivas, mejorar la experiencia del candidato y centrar el trabajo del recruiter en el análisis del potencial y el encaje cultural. Innovar significa hacer los procesos más eficientes, humanos y alineados con la estrategia de la organización.

Asimismo, nuestros más de diez años en la comarca nos permiten conocer al detalle el tejido empresarial local, sus ritmos, sus particularidades y los perfiles que mejor funcionan en cada sector. Este modelo basado en la cercanía, el conocimiento experto del mercado y la calidad del servicio es lo que nos ha consolidado como un referente en la comarca.

¿Cuáles son las principales necesidades de sus clientes y qué soluciones les ofrecen?

Nos piden agilidad y perfiles ajustados a sus necesidades. Trabajamos con empresas todos los sectores y, como Eurofirms Group, podemos ofrecerles un portafolio integral de servicios que permite cubrir cualquier necesidad de talento, ya sea desde trabajo temporal, selección de candidatos hasta formación especializada, servicios de prevención en salud laboral o selección de perfiles directivos.

Además, como parte del grupo, también ponemos a disposición, tanto del candidato como del cliente, a nuestro equipo legal que cuenta con más de 50 personas y que se encargan de asesorarlos en todo el proceso.