Una forma de reivindicar la igualdad a través del teatro

La Asociación de Mujeres Santa Quiteria de Salillas de Jalón organizó el pasado 8 de marzo un acto reivindicativo del Día de la Mujer con la representación de Los sombreros, basada en la vida de una de pioneras del movimiento feminista en España, Emilia Pardo Bazán.

Catedrática, escritora, ensayista, periodista, pero sobre todo incansable denunciante de la discriminación de género que le tocó vivir muy de cerca como se puso de manifiesto a lo largo de toda la representación. Y contra esa desigualdad, llegó a ser catedrática de lenguas neolatinas de la Universidad Central de Madrid o presidenta de la Sección de Literatura del Ateneo. Todo ello a pesar de que, en la época, solo parecía tener relevancia su faceta de escritora.

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Pero su vida fue mucho más que 41 novelas, incontables artículos, discursos, cuentos e incluso libros de viajes. Fue la pelea de una mujer por superar los convencionalismos de la época y la inferioridad de sus «colegas»disfrazada de insulto permanente a su físico o sus libres aventuras con, entre otros, Benito Pérez Galdós. Fue la constante defensa de los derechos y libertades de las mujeres, no solo a través de su obra escrita, sino también de su constante actitud vital.