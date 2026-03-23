Una historia al puro estilo pirata

Alpartir disfrutó del cuentacuentos El último abordaje de Morgan el Invencible, una propuesta participativa que reunió a más de 40 personas. La actividad, de carácter interactivo, contó con una destacada implicación de los más pequeños, que se convirtieron en protagonistas de la historia y disfrutaron intensamente de la experiencia. Al finalizar, los autores ofrecieron sus libros al público, registrando una buena acogida entre los asistentes.