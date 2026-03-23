JORNADA DE PLANTACIÓN EN SALILLAS
El huerto escolar crece con siete especies nuevas
La Crónica de Valdejalón
Salillas de Jalón
El huerto escolar de Salillas de Jalón comenzó su andadura a principios de 2025 y es parte de la inquietud de la escuela. El domingo 1 de marzo por la tarde, un considerable número de niños y niñas, con sus padres y madres, junto al equipo coordinador del huerto escolar, estuvieron replantando diferentes plantas (alveolos) procedentes del vivero de la DGA en Ejea de los Caballeros. Siete diferentes plantas, 48 por bandeja.
Además, se aprovechó para el montaje del sistema de riego por goteo. A continuación, pudieron merendar en el parque infantil con bebida, bizcocho de zanahoria e «Italiandelikatessen».
- El hombre que asesinó a su expareja en Zaragoza era un experto tirador que regentaba un negocio de juegos de acción en realidad virtual
- Dani Gómez, jugador del Real Zaragoza: 'Vamos a pedir explicaciones, creo que la falta es muy clara
- Asesinato machista en Las Fuentes, Zaragoza: 'Silvia era una mujer fuerte. Me da mucha rabia
- Una amiga de Silvia, la mujer asesinada en Zaragoza, detalla que nunca pensó en denunciar a su asesino: “Es mejor tener a la fiera calmada”
- Aprobada la devolución del antiguo ICA: estos son los barrios de Zaragoza que se beneficiarán
- La crónica del Casademont Zaragoza- San Pablo Burgos: el Mesías Isaiah Washington (108-98)
- Un hombre asesina a tiros a su expareja en Zaragoza y se suicida de un disparo
- La crónica del Deportivo-Real Zaragoza. Injusto y severo castigo en Riazor