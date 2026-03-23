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JORNADA DE PLANTACIÓN EN SALILLAS

El huerto escolar crece con siete especies nuevas

Los asistentes disfrutaron de una deliciosa merienda .

Los asistentes disfrutaron de una deliciosa merienda . / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Salillas de Jalón

El huerto escolar de Salillas de Jalón comenzó su andadura a principios de 2025 y es parte de la inquietud de la escuela. El domingo 1 de marzo por la tarde, un considerable número de niños y niñas, con sus padres y madres, junto al equipo coordinador del huerto escolar, estuvieron replantando diferentes plantas (alveolos) procedentes del vivero de la DGA en Ejea de los Caballeros. Siete diferentes plantas, 48 por bandeja.

Además, se aprovechó para el montaje del sistema de riego por goteo. A continuación, pudieron merendar en el parque infantil con bebida, bizcocho de zanahoria e «Italiandelikatessen».

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