La jota, protagonista del último programa

Ana Pilar Lorente Sancho, premio ordinario de canto femenino del Certamen Oficial de Zaragoza 2025 y premio extraordinario del Certamen de Huesca 2026, es la protagonista del programa 13 del Canal Cultura de Calatorao.

Ana Pilar tiene el corazón dividido pero Calatorao le llena una buena parte de él, tal y como lo hace también la jota. Acumula un extraordinario palmarés siendo una jotera muy joven, y aunque, como ella cuenta, comenzó en este mundo algo tarde... no está perdiendo el tiempo.

En el podcast también ha contado que le gusta cantar jotas cuyas letras tengan un mensaje que transmitir, y por esto mismo, junto a su gran voz, consigue ponernos los pelos de punta (en el buen sentido, por supuesto).

Le seguiremos la pista desde cerca porque a sus 24 años tiene una gran trayectoria por delante.

Noticias relacionadas

Escanea el código QR para escucharlo y no te pierdas el resto de programas en la página web: https://www.calatorao.es/podcast-canal-cultura/ RRSS @ayuntamientocalatorao y App. ¡También en Spotify!