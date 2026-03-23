Los jóvenes se acercan a la lectura

La Biblioteca Pública Municipal Antonio Millán de Morata de Jalón acogió un taller infantil de marcapáginas, una actividad organizada e impartida por el propio bibliotecario con el objetivo de acercar la lectura al público más joven a través de la creatividad.

Durante la sesión, los niños y niñas participantes elaboraron de forma manual sus propios marcapáginas, desarrollando su expresión artística y estableciendo un vínculo más cercano con los libros. La propuesta combinó el trabajo creativo con el fomento del hábito lector, planteando la lectura como una experiencia accesible y participativa.

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La actividad contó con una elevada participación, en la que también se implicaron algunas familias, generando un espacio compartido entre distintas generaciones en torno a la creación y la lectura. Este tipo de iniciativas reflejan la continuidad de una programación cultural activa en Morata, en la que la biblioteca desempeña un papel destacado como dinamizadora de la vida cultural.