Dos jóvenes de Calatorao, premiados por el Parlamento Europeo

Dos jóvenes de Calatorao, Marta Colás y Pablo Pérez, estudiantes en el Colegio Salesiano Laviaga Castillo de La Almuni, han sido los ganadores del concurso para Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo en Aragón.

Desde el centro explican que fue la eurodiputada aragonesa Rosa Serrano quien les propuso participar en la 3.ª edición del Concurso EMAS EPAS.

En esta ocasión, la temática giraba en torno a la celebración de una Cumbre Europea sobre competitividad y sostenibilidad. La propuesta consistía en que, por parejas o tríos, el alumnado elaborara un vídeo de entre uno y dos minutos presentando su candidatura para participar en la cumbre, con total libertad y creatividad.

Como ganadores, Pablo Pérez y Marta Colás fueron invitados a recoger su diploma en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Marta y Pablo viajaron el día 9 a Estrasburgo, donde recorrieron los canales y compartieron experiencias y cena con sus compañeros de otras Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo en Aragón y con la eurodiputada. Al día siguiente, acudieron a la sede del Parlamento Europeo donde Rosa les mostró el día a día del trabajo de un eurodiputado. También accedieron al hemiciclo, donde se toman decisiones que nos afectan a todos los europeos.

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Desde el colegio Salesiano agradecen al programa Escuelas Embajadoras y a Rosa Serrano la oportunidad que brindaron a los alumnos, y desde el consistorio de Calatorao destacan también que resultó una experiencia enriquecedora y muy merecida.