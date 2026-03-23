TALLER DE PINTURA DE ROPA EN ALPARTIR
Kimura fusiona arte y moda
La Crónica de Valdejalón
Alpartir
La Asociación Cultural de Mujeres Kimura realizó el sábado 14 de marzo un taller de pintura y transferencias en ropa, enmarcado dentro de su programación de primavera. La actividad contó con una gran asistencia, y estaba abierta tanto a socias como a personas que no lo son. Dentro de esta programación, próximamente se realizarán un taller de risoterapia, una charla sobre el suelo pélvico, y una sesión de teatro, continuando con propuestas formativas y participativas para toda la comunidad.
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