VISITA A LA BIBLIOTECA DE SALILLAS DE JALÓN
La lectura, al alcance de todos
La Crónica de Valdejalón
El alumnado del colegio de Salillas de Jalón visitó el día 27 de febrero la Biblioteca Municipal y pudo conocer su ampliación. Se realizaron dos sesiones de lectura para un primer grupo de pequeños y luego para los mayores.
Además, se aprovechó para presentar la lista de 24 nuevos libros para las edades de primeros lectores hasta 12 años. El objetivo es llevar a los alumnos regularmente a la biblioteca para despertar el gusanillo de la lectura.
Nuevos fondos
La Concejalía de Cultura y la Biblioteca Municipal de Salillas de Jalón mantienen su apuesta por aumentar la dotación de fondos para primeros lectores y ha adquirido 14 nuevos títulos dirigidos a niños y niñas de hasta 12 años.
Con esta adquisición, la biblioteca amplía su oferta dirigida al público infantil, ofreciendo historias que fomentan la imaginación, el pensamiento crítico y el hábito lector desde edades tempranas.
En un contexto en el que las pantallas compiten cada vez más por la atención de niños y niñas, apostar por el libro es apostar por un crecimiento más completo y equilibrado.
Esta acción se une a otras iniciativas impulsadas desde el ayuntamiento que reflejan el papel clave de la lectura y de las bibliotecas como espacios vivos de aprendizaje, pero también de encuentro y convivencia.
- El hombre que asesinó a su expareja en Zaragoza era un experto tirador que regentaba un negocio de juegos de acción en realidad virtual
- Dani Gómez, jugador del Real Zaragoza: 'Vamos a pedir explicaciones, creo que la falta es muy clara
- Asesinato machista en Las Fuentes, Zaragoza: 'Silvia era una mujer fuerte. Me da mucha rabia
- Una amiga de Silvia, la mujer asesinada en Zaragoza, detalla que nunca pensó en denunciar a su asesino: “Es mejor tener a la fiera calmada”
- Aprobada la devolución del antiguo ICA: estos son los barrios de Zaragoza que se beneficiarán
- La crónica del Casademont Zaragoza- San Pablo Burgos: el Mesías Isaiah Washington (108-98)
- Un hombre asesina a tiros a su expareja en Zaragoza y se suicida de un disparo
- La crónica del Deportivo-Real Zaragoza. Injusto y severo castigo en Riazor