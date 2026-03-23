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VISITA A LA BIBLIOTECA DE SALILLAS DE JALÓN

La lectura, al alcance de todos

Los más pequeños visitaron las instalaciones.

Los más pequeños visitaron las instalaciones. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Salillas de Jalón

El alumnado del colegio de Salillas de Jalón visitó el día 27 de febrero la Biblioteca Municipal y pudo conocer su ampliación. Se realizaron dos sesiones de lectura para un primer grupo de pequeños y luego para los mayores.

Además, se aprovechó para presentar la lista de 24 nuevos libros para las edades de primeros lectores hasta 12 años. El objetivo es llevar a los alumnos regularmente a la biblioteca para despertar el gusanillo de la lectura.

Nuevos fondos

La Concejalía de Cultura y la Biblioteca Municipal de Salillas de Jalón mantienen su apuesta por aumentar la dotación de fondos para primeros lectores y ha adquirido 14 nuevos títulos dirigidos a niños y niñas de hasta 12 años.

Con esta adquisición, la biblioteca amplía su oferta dirigida al público infantil, ofreciendo historias que fomentan la imaginación, el pensamiento crítico y el hábito lector desde edades tempranas.

En un contexto en el que las pantallas compiten cada vez más por la atención de niños y niñas, apostar por el libro es apostar por un crecimiento más completo y equilibrado.

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Esta acción se une a otras iniciativas impulsadas desde el ayuntamiento que reflejan el papel clave de la lectura y de las bibliotecas como espacios vivos de aprendizaje, pero también de encuentro y convivencia.

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