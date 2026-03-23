Las lluvias se dejan notar en el pueblo

Las recientes lluvias han dejado imágenes de gran belleza en el municipio, con el río crecido y el estanque en pleno esplendor, atrayendo a numerosos vecinos que han disfrutado de un entorno más verde y lleno de vida.

Sin embargo, estas precipitaciones también han provocado afecciones en los caminos de la zona del monte por donde transcurre el río, con algunos tramos dañados que requerirán reparación.

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A pesar de ello, el balance es positivo para muchos vecinos, que destacan la importancia de la lluvia: «el agua es vida».