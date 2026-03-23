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EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

Lumpiaque incorpora una elevadora

La plataforma elevadora permite trabajar con mayor seguridad y eficacia.

La plataforma elevadora permite trabajar con mayor seguridad y eficacia. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Lumpiaque

El Ayuntamiento de Lumpiaque ha incorporado recientemente una plataforma elevadora con el objetivo de facilitar y mejorar la realización de diferentes tareas en el municipio. Este nuevo equipamiento permitirá a los operarios trabajar con mayor seguridad y eficiencia en labores que requieren altura, como el mantenimiento del alumbrado público, la poda de arbolado, la colocación de elementos decorativos o la reparación de infraestructuras.

La adquisición de esta maquinaria ha sido posible gracias a la financiación procedente de los fondos Leader, destinados a impulsar el desarrollo y la mejora de los recursos en el medio rural. Este tipo de ayudas permite a los ayuntamientos incorporar herramientas y equipamientos que, de otro modo, resultarían más difíciles de asumir con recursos propios.

La ampliación y modernización de los recursos municipales contribuye también a ofrecer un mejor servicio a los vecinos, ya que permite atender con mayor rapidez diferentes actuaciones en el espacio público.

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Con esta incorporación, el ayuntamiento continúa apostando por mejorar los medios disponibles y reforzar la capacidad de respuesta ante las necesidades del municipio.

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