PATIO DE LA ESCUELA INFANTIL DE ÉPILA
Unas mejoras que garantizan un espacio seguro
La Crónica de Valdejalón
El Ayuntamiento de Épila, a través de la Concejalía de Educación, sigue trabajando para mejorar los espacios educativos del municipio y garantizar que los niños y niñas crezcan en entornos seguros, cuidados y adaptados a sus necesidades
En esta ocasión, se ha llevado a cabo una importante y necesaria intervención en el patio de la Escuela Infantil Isabel de Aragón, con el objetivo de solucionar los problemas de humedades y el deterioro que presentaba uno de los muros del recreo.
Las actuaciones realizadas han permitido mejorar las condiciones del patio garantizando un espacio más seguro y saludable para los más pequeños. Con esta mejora no solo se protege la infraestructura del centro, sino que se cuida el bienestar diario de los pequeños y pequeñas, favoreciendo su disfrute en un espacio donde pasan buena parte del tiempo.
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