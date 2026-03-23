Unas mejoras que garantizan un espacio seguro

El Ayuntamiento de Épila, a través de la Concejalía de Educación, sigue trabajando para mejorar los espacios educativos del municipio y garantizar que los niños y niñas crezcan en entornos seguros, cuidados y adaptados a sus necesidades

En esta ocasión, se ha llevado a cabo una importante y necesaria intervención en el patio de la Escuela Infantil Isabel de Aragón, con el objetivo de solucionar los problemas de humedades y el deterioro que presentaba uno de los muros del recreo.

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Las actuaciones realizadas han permitido mejorar las condiciones del patio garantizando un espacio más seguro y saludable para los más pequeños. Con esta mejora no solo se protege la infraestructura del centro, sino que se cuida el bienestar diario de los pequeños y pequeñas, favoreciendo su disfrute en un espacio donde pasan buena parte del tiempo.