BRILLANTE PAPEL DE LOS LOCALES EN LA COPA DE BMX
Los mejores ‘riders’ de Aragón se ponen a prueba en Ricla
La Crónica de Valdejalón
El circuito de El Arañal de BMX de Ricla disfrutó el pasado domingo 15 de marzo de la celebración de la Copa de Aragón. Riders llegados de toda la geografía aragonesa participaron en las diferentes categorías, demostrando el gran nivel que este deporte tiene en nuestra comunidad.
Los corredores locales demostraron también un altísimo nivel copando los podios, quedando Jorge Hernández 1º en Challenger; Nerea Hernández, 1ª en infantil féminas; Elías, 1º en infantil; Cayetana Lacarta, 1ª en junior féminas; Lucas, 2º en Open Pro; y Eric Jiménez, 3º en promesas 5-6 años.
Eric junto a David Atienza, Luis Pedro Jiménez y Daniel Campos son los nuevos componentes del equipo BMX Valdejalón, a los que dan la bienvenida a esta familia que es el club riclano.
Copa de España
Otra fecha clave en el calendario de pruebas a celebrar en el circuito riclano son los próximos 11 y 12 de abril que tendrá lugar la celebración de la Copa de España, donde está confirmada la presencia de los principales riders nacionales que seguro van a hacer las delicias de todos los aficionados que se acerquen hasta el municipio.
Desde el consistorio animan a todos los vecinos de Valdejalón y otras comarcas a que se acerquen a Ricla el fin de semana de la Copa de España, y disfruten de la espectacularidad de este deporte y del magnífico ambiente que se genera todos los años.
El club BMX Valdejalón ya tiene todo preparado para la cita, donde no faltará el servicio de bar con las brasas de longaniza, chorizo y panceta.
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