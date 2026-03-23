Miguel Ángel Berna bajará el telón con el espectáculo ‘La Rematadera’

El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina hace un balance muy positivo de la sexta edición del Festival de Teatro Luis de los Ríos, que se encamina ya hacia su última representación el próximo 28 de marzo, tras registrar una excelente acogida en todas las funciones programadas y un elevado número de entradas vendidas.

El bailarín zaragozano Miguel Ángel Berna será el encargado de clausurar la edición de esta programación con su espectáculo La Rematadera, con la que se despide de los escenarios aragoneses. La obra ya cuenta con más de la mitad de las entradas vendidas, que seguirán disponibles para su compra hasta el mismo día de la representación.

El ciclo, organizado por el área de Cultura del Ayuntamiento de La Almunia, ha vuelto a consolidarse como una de las citas culturales más relevantes del municipio, manteniendo el Salón Blanco con gran afluencia de público en cada espectáculo. La venta de abonos superó una edición más el centenar y las entradas individuales han registrado también una respuesta muy destacada, con gran parte del aforo asignado con antelación en cada sesión.

La cultura en directo

Desde la inauguración, el pasado 14 de febrero, con El viaje del monstruo fiero de Rafael Álvarez El Brujo, la edición de 2026 ha confirmado el creciente interés del público por la cultura en directo. El festival continuó con Las hermanas de Manolete de El Reló Producciones y con la comedia War Baby de la compañía Yllana, todas ellas con una notable asistencia y una reacción muy favorable por parte de los espectadores.

Por su parte, el sábado 28 de marzo, el festival concluirá con La Rematadera, el espectáculo con el que Miguel Ángel Berna inicia su despedida de los escenarios aragoneses después de más de 40 años de trayectoria. La propuesta reúne coreografías emblemáticas, nuevas creaciones y música original de Alberto Artigas, e incorpora un documental dirigido por Gaizka Urresti sobre esta etapa final del artista.

Excelente asistencia

Marisa Martínez, concejala de Cultura de La Almunia de Doña Godina, destaca el papel de la cultura en directo y el compromiso del público local con ella. «Hemos visto como venía gente de la localidad, pero también de otros municipios cercanos, incluso de la ciudad de Zaragoza. Es un gozo poder disfrutar de obras de tan alta calidad en un teatro como el nuestro y ver que la gente responde de manera muy positiva. Aunque ahora con la llegada del buen tiempo se programen más actos en las calles, antes de acabar la primavera y una vez arrancado el otoño regresaremos a este recinto para seguir disfrutando de la cultura en directo. Además, en diciembre de una forma especial, dado que La Almunia será una de las últimas paradas de la programación autonómica Aragón tierra de Cultura», comenta.

El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina señala que este hecho es posible gracias a la estrecha colaboración entre distintas administraciones para fomentar el tejido cultural.

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De esta forma, el consistorio reafirma su compromiso con el fomento del teatro, las artes escénicas y la cultura de proximidad, y anuncia que seguirá trabajando para ofrecer nuevas propuestas a lo largo del año en un Salón Blanco que este año cumple 60 años desde su inauguración.