Una mirada joven para mejorar el municipio

El Consejo de Infancia y Adolescencia de Salillas de Jalón, que forma parte de los consejos de infancia de la Comarca de Valdejalón, se reunió el día 13 de febrero en el salón de plenos del ayuntamiento, con la asistencia de 11 niños y niñas de Educación Primaria, 3 alumnos de Secundaria (IES de Épila) y el equipo motor (alcalde, concejal invitado, maestro y el coordinador comarcal).

Fue un encuentro interesante y productivo en el que se insistió en que se debe asegurar la funcionalidad del consejo y el avance hacia la consolidación institucional. Además, se revisaron propuestas de reuniones anteriores y nuevas, como la limpieza urbana y su entorno, y la adecuación del recinto deportivo.

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Asimismo, se habló del encuentro final de todos los consejos de la Comarca de Valdejalón, el día 17 de junio en Ricla, con la propuesta Derecho de la infancia a vivir en el mundo rural.