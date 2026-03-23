FASE AUTONÓMICA
La Muela logra el triunfo en la First Lego League
La Crónica de Valdejalón
La Asociación Aragonesa de Robótica y Programación Educativa MakersLab La Muela fue la gran triunfadora de la First Lego League Aragón que se celebró el sábado 28 de febrero en Zaragoza. En su primera participación presentó dos equipos, de los más jóvenes de la competición, que se alzaron con los principales premios.
Lególogos de Tierra ganó el primer premio regional, y serán los representantes aragoneses en la gran final nacional, que tendrá lugar en Burgos el 11 de abril, donde optarán a clasificarse para el World Festival First Lego League de Houston del 29 de abril al 2 de mayo.
El otro equipo muelano, Los Mineros Locos, los más jóvenes de la competición, lograron el premio al comportamiento del robot, que reconoce la excelencia en el desempeño del robot en el terreno de juego, destacando la programación y el diseño mecánico del equipo.
Lególogos de Tierra está formado por Enzo, Vicente, Olaya, Cherman y Alvaro, mientras que Los Mineros Locos está formado por Erik, Daniel, Nolan, Alex, Yago, Daniel y Ramón. Sus entrenadores son Pascu, José Antonio, Juanma, Miguel Ángel y Ángela, y merecen una mención especial por su dedicación, generosidad, profesionalidad, formación y genialidad.
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