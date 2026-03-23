RENOVACIÓN URBANA
La Muela mejora sus conexiones de vertidos
La Crónica de Valdejalón
La Muela
El Ayuntamiento de La Muela está realizando las obras de la conexión del vertido de las viviendas de las calles Agustina de Aragón, Pilar Lorengar y Amanecer en suelo urbano consolidado a la red general, que están siendo ejecutadas por Aquara, empresa que gestiona el Servicio Público del Agua de La Muela.
También han comenzado las obras de la reforma del bar del Centro Deportivo de La Muela, adjudicadas a la empresa Aralchez SL, por importe de 47.976,50 euros, en una memoria valorada realizada por Cronotopos Arquitectura.
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