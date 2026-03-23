NUEVA BARREDORA Y MÁQUINA TELESCÓPICA
Dos nuevos vehículos para reforzar el mantenimiento en Épila
La Crónica de Valdejalón
El Ayuntamiento de Épila ha adquirido recientemente dos nuevos vehículos, una barredora y una máquina telescópica, destinados a reforzar el servicio de la Brigada Municipal, con el objetivo de mejorar las labores de mantenimiento y limpieza del municipio.
La adquisición se ha realizado mediante un procedimiento abierto de contratación pública. Tras la tramitación del procedimiento de licitación, se adjudicaron a la empresa Sumaher S.A. ambos lotes por importe de 220.580,17 euros.
Este contrato tiene la consideración de contrato administrativo de suministro, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Con esta incorporación, el ayuntamiento continúa avanzando en la modernización y mejora del parque de maquinaria municipal, dotando a la brigada municipal de medios más eficaces para el mantenimiento de los espacios públicos, la limpieza viaria y la prestación de servicios a la ciudadanía.
La nueva maquinaria permitirá optimizar los trabajos diarios y mejorar la calidad de los servicios municipales, reforzando el compromiso del ayuntamiento con el cuidado del entorno urbano y el bienestar de los vecinos de Épila.
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