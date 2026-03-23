Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato machista ZaragozaVivienda ZaragozaCómic Casas ViejasCasademont ZaragozaReal ZaragozaBarrios Zaragoza
instagramlinkedin

ESCUELA INFANTIL

Paz, amor y color para los más pequeños en Alpartir

Para celebrar San Valentín se disfrazaron de corazones.

Para celebrar San Valentín se disfrazaron de corazones. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Alpartir

El alumnado de la Escuela Infantil Municipal de Alpartir, junto con su gran maestra Luz, acompañada de padres, madres y familiares de los más peques, celebraron el día de la paz. Realizaron manos pintadas de diversos colores y un cartel con el lema Todos los niños queremos la paz en el mundo para poder sonreír, colocando las manos y el cartel en lugares públicos como la barandilla del barranco y el árbol de la Plaza de la Constitución, donde pueden ser visibilizados por gran parte de vecinos y vecinas del municipio.

Colocaron carteles de paz por distintos lugares del pueblo. | SERVICIO ESPECIAL

Colocaron carteles de paz por distintos lugares del pueblo. / SERVICIO ESPECIAL

También la Escuela Infantil Municipal celebró su carnaval, y coincidiendo con la fecha romántica de San Valentín, 14 de febrero, el alumnado se disfrazó de corazón. Además de la fiesta de disfraces, pensando en el «amor» se realizaron numerosas actividades, destacando la elaboración de corazones con material reciclado que resultó muy divertido para los más peques.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hombre que asesinó a su expareja en Zaragoza era un experto tirador que regentaba un negocio de juegos de acción en realidad virtual
  2. Dani Gómez, jugador del Real Zaragoza: 'Vamos a pedir explicaciones, creo que la falta es muy clara
  3. Asesinato machista en Las Fuentes, Zaragoza: 'Silvia era una mujer fuerte. Me da mucha rabia
  4. Una amiga de Silvia, la mujer asesinada en Zaragoza, detalla que nunca pensó en denunciar a su asesino: “Es mejor tener a la fiera calmada”
  5. Aprobada la devolución del antiguo ICA: estos son los barrios de Zaragoza que se beneficiarán
  6. La crónica del Casademont Zaragoza- San Pablo Burgos: el Mesías Isaiah Washington (108-98)
  7. Un hombre asesina a tiros a su expareja en Zaragoza y se suicida de un disparo
  8. La crónica del Deportivo-Real Zaragoza. Injusto y severo castigo en Riazor

El tremendo cabreo de Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "La defensa está siendo de vergüenza ajena"

El tremendo cabreo de Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "La defensa está siendo de vergüenza ajena"

Illa anuncia que el Govern movilizará 400 millones con 40 medidas para hacer frente al impacto de la guerra

Illa anuncia que el Govern movilizará 400 millones con 40 medidas para hacer frente al impacto de la guerra

Ferran Adrià y elBullifoundation inauguran un curso de gestión en restauración en Zaragoza

Ferran Adrià y elBullifoundation inauguran un curso de gestión en restauración en Zaragoza

El Inaga de Azcón "extinguió" las contrataciones a consultoras externas para hacer informes sobre energías renovables

El Inaga de Azcón "extinguió" las contrataciones a consultoras externas para hacer informes sobre energías renovables

La pareja Kodro-Gómez, tercer dúo más productivo de la Liga: su impacto en el ataque del Zaragoza

La pareja Kodro-Gómez, tercer dúo más productivo de la Liga: su impacto en el ataque del Zaragoza

Vuelven los recitales de 'Lírica en la Magna' de Filosofía y Letras, en la Universidad de Zaragoza

Vuelven los recitales de 'Lírica en la Magna' de Filosofía y Letras, en la Universidad de Zaragoza

Marisa Gaspar carga contra Abascal en su estreno como concejala en Zaragoza: "Vox se ha convertido en una máquina de represión en la que no hay cabida para el talento"

Marisa Gaspar carga contra Abascal en su estreno como concejala en Zaragoza: "Vox se ha convertido en una máquina de represión en la que no hay cabida para el talento"
Tracking Pixel Contents