ESCUELA INFANTIL
Paz, amor y color para los más pequeños en Alpartir
La Crónica de Valdejalón
El alumnado de la Escuela Infantil Municipal de Alpartir, junto con su gran maestra Luz, acompañada de padres, madres y familiares de los más peques, celebraron el día de la paz. Realizaron manos pintadas de diversos colores y un cartel con el lema Todos los niños queremos la paz en el mundo para poder sonreír, colocando las manos y el cartel en lugares públicos como la barandilla del barranco y el árbol de la Plaza de la Constitución, donde pueden ser visibilizados por gran parte de vecinos y vecinas del municipio.
También la Escuela Infantil Municipal celebró su carnaval, y coincidiendo con la fecha romántica de San Valentín, 14 de febrero, el alumnado se disfrazó de corazón. Además de la fiesta de disfraces, pensando en el «amor» se realizaron numerosas actividades, destacando la elaboración de corazones con material reciclado que resultó muy divertido para los más peques.
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