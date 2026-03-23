Petanca e inclusión en La Almunia

El pasado 14 de marzo se celebró en La Almunia de Doña Godina la Liga Provincial de Petanca organizada por Special Olympics Aragón donde participaron varios clubes de deportistas con discapacidad intelectual con Adispaz como anfitriona. Este evento es uno de marcados dentro del calendario deportivo de 2026 de Special Olympics Aragón y de todos los participantes.

Los clubes de La Liga Provincial participantes fueron Adispaz, Special Olympics Aragón, Kairós y Polideportivo Aragón, ambos club de la ciudad de Zaragoza y el club deportivo de Amibil de Calatayud.

La jornada se disputo en horario de mañana en el Pabellón multiusos de las instalaciones municipales La Almunia de Doña Godina y para este evento se contó con la colaboración del Ayuntamiento de dicha localidad.

Además, se contó con voluntarios de Cruz Roja y el Club de petanca La Almunia, este último anualmente también colabora, ya que son los socios del club quienes ejercen de jueces y colaboradores durante toda la competición.

La Jornada tuvo lugar en el Pabellón multiusos de las instalaciones municipales, debido al mal tiempo no se pudo realizar en las pistas exteriores, pero en su lugar, el ayuntamiento facilitó el uso del resto de instalaciones cubiertas que fueron necesarias para el vento y donde pudieron disfrutar de una mañana de deporte, compañerismo y encuentros muy agradable y divertida para todos.

A las instalaciones se acercaron tanto el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina Alejandro Aisa como el Presidente de la Comarca de Valdejalón Jesús Bazán y la Consejera Zita Chiorenau. Estos representan a las dos instituciones que colaboran activamente con Adispaz para que puedan llevar a cabo sus actividades deportivas tanto en la localidad como fuera de ella.

Asimismo, los deportistas de Adispaz ya han participado en varios campeonatos y jornadas del calendario deportivo de 2026, desplazándose a varios lugares tanto de Aragón como a nivel nacional.

El pasado mes de febrero se desplazaron a Cartagena, Calatayud y Zaragoza para participar en competiciones de Pruebas Motrices, las cuales son una base esencial en el camino deportivo de muchos atletas, impulsando la coordinación, el equilibrio y la confianza.

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Estas jornadas organizadas también por Special Olympics, dan la oportunidad de realizar diferentes pruebas adaptadas a deportistas con diferentes grados de discapacidad, permiten demostrar habilidades, compartir buenos ratos, reencontrarse con amigos y promover el Deporte para Todos además de lo divertido de poder competir con otros compañeros de otros centros.