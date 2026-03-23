DÍA DEL ÁRBOL
Plantar para regenerar el barranco de Las Estacas
La Crónica de Valdejalón
Almonacid/Alpartir
El próximo 24 de marzo, los colegios públicos de Almonacid y Alpartir celebrarán el Día del Árbol con una jornada de convivencia ambiental. Los escolares participarán en una plantación de árboles y plantas aromáticas en el entorno natural del barranco de Las Estacas. Esta iniciativa está organizada por el Agente de Protección de la Naturaleza Roberto del Val, contando con el respaldo fundamental del Ayuntamiento y la asociación El Prau. El objetivo es concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de preservar nuestro ecosistema local. Con esta acción, el barranco recuperará parte de su biodiversidad gracias al esfuerzo de la comunidad educativa.
- El hombre que asesinó a su expareja en Zaragoza era un experto tirador que regentaba un negocio de juegos de acción en realidad virtual
- Dani Gómez, jugador del Real Zaragoza: 'Vamos a pedir explicaciones, creo que la falta es muy clara
- Asesinato machista en Las Fuentes, Zaragoza: 'Silvia era una mujer fuerte. Me da mucha rabia
- Una amiga de Silvia, la mujer asesinada en Zaragoza, detalla que nunca pensó en denunciar a su asesino: “Es mejor tener a la fiera calmada”
- Aprobada la devolución del antiguo ICA: estos son los barrios de Zaragoza que se beneficiarán
- La crónica del Casademont Zaragoza- San Pablo Burgos: el Mesías Isaiah Washington (108-98)
- Un hombre asesina a tiros a su expareja en Zaragoza y se suicida de un disparo
- La crónica del Deportivo-Real Zaragoza. Injusto y severo castigo en Riazor