Plantar para regenerar el barranco de Las Estacas

El próximo 24 de marzo, los colegios públicos de Almonacid y Alpartir celebrarán el Día del Árbol con una jornada de convivencia ambiental. Los escolares participarán en una plantación de árboles y plantas aromáticas en el entorno natural del barranco de Las Estacas. Esta iniciativa está organizada por el Agente de Protección de la Naturaleza Roberto del Val, contando con el respaldo fundamental del Ayuntamiento y la asociación El Prau. El objetivo es concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de preservar nuestro ecosistema local. Con esta acción, el barranco recuperará parte de su biodiversidad gracias al esfuerzo de la comunidad educativa.